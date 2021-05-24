Спортсмен из Нового Уренгоя вошел в сборную команды России по пауэрлифтингу

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новоуренгоец Алексей Ситников представил Ямал на чемпионат России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, который проходит с 22 по 25 мая в Брянске.

Атлет является мастером спорта России и чемпион первенства мира 2019 года. В весовой категории 82,5 килограммов он занял первое место с результатом 555 кг.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате мира по пауэрлифтингу. Алексей Ситников уже обеспечил себе место в сборной.

Отметим, что тренирует атлета заслуженный мастер спорта России Константин Павлов.