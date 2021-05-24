На Ямале потушили уже четыре природных пожара

Ямальцев призывают сообщать о возгораниях в профильные службы Фото: Вера Зенина

С начала пожароопасного сезона на Ямале произошло уже четыре природных возгорания. Об этом сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

- По состоянию на 24 мая действующих пожаров нет. Всего с начала сезона зарегистрировано четыре пожара на площади 24,4 гектара, в том числе в лесном фонде один пожар на площади 1,2 гектара, - рассказали в ведомстве.

Предположительно, все возгорания возникли по вине граждан из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Отметим, что сообщить о лесном пожаре можно на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу округа: 8(34922)5-28-27.