Житель Нового Уренгоя, решивший побаловаться наркотиками, рискует угодить в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя задержала местного жителя 1992 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе досмотра у него обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

- Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком синтетического происхождения массой 0,92 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел наркотик исключительно для себя, однако это не избавило горожанина от ответственности.

Сейчас он обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до трех лет тюрьмы.