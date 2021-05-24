В Салехарде перекрыли часть дороги по ул. Чубынина

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начались ремонтно-строительные работы по прокладке ливневой канализации от перекрестка ул. Чубынина - ул. Ямальская до перекрестка ул.Чубынина - ул.Свердлова - ул.Мира.

В связи с этим данный участок дороги будет перекрыт на два дня. Горожан просят набраться терпения и отнестись с пониманием к неудобствам.

Напоминаем, что за лето в окружной столице отремонтируют более 17 километров дорог и тротуаров. Также запланирована прокладка линий освещения на 56 улицах города общей протяженностью 44 километра.