В Новом Уренгое аптека льготного лекарственного обеспечения меняет режим работы Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгоя аптека льготного лекарственного обеспечения, расположенная по адресу: Губкина, д. 7А, меняет режим работы.

Изменения вступят в силу с 1 июня и продлятся до 31 августа. Так, с понедельника по пятницу лекарственные препараты будут выдаваться с 08:00 до 18:00, а в субботу - с 08:00 до 16:00.

Кроме того, временно прекращает производство продукции молочная кухня. Это связано с ремонтом здания, который начнется 1 июня и завершится 31 июля. На это время горожанам будут выдаваться сухие адаптированные смеси по адресу: Железнодорожная, 14.