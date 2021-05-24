Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальские девятиклассники приступили к написанию экзамена по русскому языку. Всего в региональной информационной системе на участие в ГИА-9 в 2021 году зарегистрировано более 6 600 учеников.

Отметим, что в этом году на проведение экзаменов по каждому учебному предмету выделено два дня: русский язык пройдет 24 и 25 мая, математика - 27 и 28 мая. Это позволит снизить риск распространения коронавируса.

Продолжительность каждого экзамена составит 235 минут (3 часа и 55 минут).

Обработка и проверка экзаменационных работ займет не более десяти календарных дней. Результаты можно будет узнать в своем образовательном учреждении или посредством автоматизированной информационной образовательной системы «Сетевой регион. Образование».

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