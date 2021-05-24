В Новом Уренгое при столкновении «УАЗа» и иномарки пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямальских дорогах вновь пострадали люди. Одна из аварий случилась 23 мая на ул. Мира в Новом Уренгое.

- В 11:10 водитель «УАЗ» не пропустил автомобиль «Kia», из-за чего случилось столкновение. В результате ДТП водитель и пассажир «Kia» госпитализированы, - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Вторая авария также случилась 23 мая, но уже вечером.

- В 19:30 водитель «Lexus», двигаясь по дороге Надым - Аэропорт, превысил скорость и не справился с управлением. В итоге машина улетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель и его пассажир доставлены в больницу, - сообщили в ведомстве.

Также отметим, за прошедшие сутки на дорогах Ямала произошло 14 аварий, а с начала года - 2 110, в которых десять человек погибли и 104 получили травмы, в том числе восемь детей.