В Новом Уренгое осудят местного жителя, который сел за руль в алкогольном опьянении Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить водителя 1992 года рождения, который сел за руль после употребления спиртного.

- Мужчину задержали 30 марта 2021 года сотрудники дорожно-патрульной службы. В ходе прохождения освидетельствования в его крови обнаружили алкоголь в количестве 0,244 мг\л, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

При дальнейшей проверке документов стало известно, что в сентябре 2020 года мужчину признали виновным по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Далее на новоуренгойца возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до двух лет тюрьмы.