Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

В Ноябрьске прошло чествование спортивной элиты. Глава города Алексей Романов вручил удостоверения и нагрудные знаки Министерства спорта РФ тренерам, командам, ветеранам спорта, инструкторам, методистам, педагогам, спортивным судья, корреспондентам, предприятиям и организациям города.

Отметим, что в 2020 году, несмотря на пандемию, ноябряне выступили в 150-ти соревнованиях, завоевав 580 медалей: 193 золота, 183 серебра и 204 бронзы.

- Ноябрьск всегда славился спортивными победами на соревнованиях разного уровня, вплоть до международных. Мастерство, нацеленность на результат и настоящий сибирский характер наших спортсменов завоевывают все большее признание болельщиков, - отметил градоначальник.