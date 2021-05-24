Жительница Муравленко, укравшая у друга крупную сумму, отделалась штрафом Фото: Ольга Крыльцова

Суд Муравленко вынес приговор в отношении 34-летней местной жительницы, ранее имевшей судимость.

Все началось с того, что в феврале 2019 года в отделение полиции обратился мужчина, у которого с банковской карты пропали 72 тысячи рублей.

- Подозреваемая, находясь в гостях у заявителя, обнаружила его телефон, оставленный без присмотра. Далее она открыла мобильное приложение банка и перевела на свой счет 72 тысячи рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Позже мошенницу задержали и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.