Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надымском районе прошла международная акция «Сад памяти», посвященная погибшим войнам Великой Отечественной войны. В их честь в Сквере имени Юрия Топчева высадили более ста деревьев.

- На несколько часов этот кусочек города стал средоточием народной памяти, единением поколений, любви к Родине и надымской земле. Мне всегда приятно принимать участие в мероприятиях, которые дают возможность сделать благое дело, поделиться опытом и знанием с молодежью, - отметил глава района Дмитрий Жаромских.

Также в число участников мероприятия вошли выпускники городских школ, для которых 22 мая прозвенел последний звонок.

- Хочу поблагодарить всех, кто сегодня принял участие в акции. Уверен, посаженный нами сквер будет радовать горожан и восхищать наших гостей, - добавил Дмитрий Жаромских.