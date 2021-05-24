Глава Лабытнанги рассказала, когда в городе заработает музыкальный фонтан

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Глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала, когда заработает музыкальный фонтан в сквере «Молодежный»?

- По сложившейся традиции старт его работы запланирован на 1 июня - в День защиты детей. Приглашаю всех горожан на открытие сезона - 2021. Уверена, наш фонтан вновь станет местом притяжения больших и маленьких лабытнангцев, - отметила градоначальница.

Напоминаем, что сквер «Молодежный» со светомузыкальным фонтаном - объект «Городской среды - 2019». Кстати, сопровождают работу фонтана десять мелодий, которые выбрали лабытнангцы из 34 предложенных вариантов на портале «Живём на Севере».

В этом году благоустройство сквера продолжится в границах улиц Гагарина-Школьная.