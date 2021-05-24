Погода на Ямале на 24 мая: местами дождь

Погода на Ямале на 24 мая Фото: Вера Зенина

В понедельник, 24 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +4, ночью +2. Ветер 7-13 м/с.

Ноябрьск: малооблачно и небольшой дождь. Днем +11, ночью +4. Ветер 7-15 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +5, ночью +2. Ветер 6-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - дождь. Днем +4, ночью 0. Ветер 12-19 м/с.

Губкинский: облачно. Днем +7, ночью +1. Ветер 8-18 м/с.

Тарко-Сале: облачно, утром - дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер 9-20 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем +4, ночью +2. Ветер 6-11 м/с.

Муравленко: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +9, ночью +3. Ветер 6-15 м/с.