Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 мая 2021 года увеличилось на 21 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 23 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 21 человека. За весь период зарегистрировано 38 943 случаев коронавируса.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 23 мая 2021 года, зафиксировано 18 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях, за весь период – 32 872 заболевших. Выздоровело 17 человек, с начала пандемии выписано по выздоровлению 37 745 жителей ЯНАО.

За сутки 134 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В округе провели 1715 тестов, которые выполнили в 23 лабораториях. За весь период прошли обследование 1 615 436 северян.

За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за период пандемии это число составляет 6 071 человек. В Новом Уренгое заболело 2 человека, за весь период там 6 848. В Ноябрьске за сутки 3 человека заразились, всего 4 398 заразившихся. В Салехарде 6, за весь период – 3 633. В Надымском районе – 1 случай коронавируса, с марта прошлого года 3 412 человек. В Пуровском районе – 1, за весь период – 3 371. В Лабытнангах – 4, за всё время 1 949, в Шурышкарском районе – 1 человек, за весь период – 473 случаев COVID-19.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 001 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 118 482 летальных исхода, выздоровели 4 617 762 человека.