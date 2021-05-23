В Центральной библиотеке Салехарда состоится встреча с ямальскими писателями Фото: Централизованная библиотечная система г. Салехарда

В Центральной библиотеке Салехарда «Информационный центр» 29 мая пройдет творческая встреча с ямальскими писателями Марией Савельевной Приходько и Ольгой Борисовной Приходько.

Гости познакомятся с историей создания книг «Хомани» и «Хомаку», которая повествует о языке и культуре лесных ненцев посредством сказок, легенд и стихов. Их книги с удовольствием читают и взрослые и дети. На встрече гости узнают секреты подготовки интересных книг, а также смогут задать вопросы авторам. Мероприятие состоится в 15:00 часов по адресу: город Салехард, улица Комсомольская, дом 17.

Напомним, ранее мы писали, как ямальцы стали героями фотопроекта «Книги моей жизни».