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Общество23 мая 2021 13:04

В Приуральском районе начали возводить долгожданную дорогу

Жители Харсаима давно ждали капитального ремонта улиц
Виктория Терина
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В Приуральском районе начали возводить долгожданную дорогу Фото: страница Приуральского района в соцсети

В Приуральском районе начали возводить долгожданную дорогу Фото: страница Приуральского района в соцсети

С самого утра в Харсаиме Приуральского района кипит работа по ремонту дороги, которого так ждали жители. Подрядчики, занимающаяся эксплуатацией внутрипоселковых дорог, приступили к устранению ям и ухабов.

Теплая погода помогла сходу снега с дорог и протайке дорожного полотна. Грунтовый слой готов к работам по устранению неровностей дорожного полотна, поэтому в село пришли грузовые машины с щебнем. Специальная техника уже разравнивает мелкую фракцию по всем сельским дорогам.

Управление жилищно-коммунального комплекса обещает, что работы завершат через пару дней. Также планируют изменение рельефа территории и обеспечение ровной поверхности протяженного участка, что создаст условия для строительства дороги.