Автоинспекторы Салехарда проверили таксистов на нарушение закона Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

В Салехарде сотрудники ГИБДД вместе с миграционной службой проверили соблюдение Правил дорожного движения водителями легковых такси.

Особенно уделили внимание техническому состоянию автомобилей, проверили установку опознавательного знака легкового такси и допуски водителя к управлению транспортом. Кроме того, проверили документы, разрешающие заниматься перевозкой пассажиров.

Автоинспекторы осмотрели около 15 автомобилей различных таксофирм. К административной ответственности за различные нарушения ПДД привлечены 2 водителя.

Полицейские предупреждают пассажиров, пользующихся услугами нелегальных такси, о возможном риске, так как не имеющие специальных разрешений водители и автомобили не проходят технический и медицинский контроль. А в случае ДТП пассажир нелегального такси не сможет рассчитывать на получение страховой компенсации, потому что юридически он будет являться попутчиком, а не клиентом, которому оказывают платную услугу.

Проверки продолжатся.