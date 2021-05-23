В Тарко-Сале появилась новая велопарковка в виде музыкальных нот Фото: Администрация Пуровского района

В Тарко-Сале перед началом лета на территории детской школы искусств имени Дунаевского организовали велостоянку на десять мест для воспитанников и преподавателей учреждения. Стоянка представляет собой целый арт-объект с оригинальным дизайном, который принадлежит самим педагогам.

В прошлом году внутреннее пространство ДШИ имени Дунаевского уже украсил дизайнерский рояль, который радует учащихся и всех горожан своей оригинальностью и яркостью.

В планах построить новые арт-объекты и возле других учреждений города и посёлков. Глава района поручил облагородить прилегающие территории, особенно отмечена необходимость в велопарковках в теплое время года. Благодаря им, жители города станут более мобильными здоровыми, проводя больше времени в движении на свежем воздухе.