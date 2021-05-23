Дошкольники Салехарда повторили правила дорожного движения Фото: Администрация Салехарда

Во всех детских садах Салехарда прошли беседы о правилах дорожного движения. Дети узнавали и закрепляли информацию в подвижных играх и эстафетах «Пешеходный переход», «На самокате», «Водитель, соблюдай и закрепляй правила движения», а также организован «Родительский патруль». Инспектор НПБДД ОГИБДД ОМВД России по Салехарду Мария Мушаева рассказала ребятам о правилах поведения на дороге. Старшие группы повторили правила того, что надо внимательно смотреть по сторонам: налево, направо, затем ещё раз налево. Прежде чем перейти улицу или дорогу, надо убедиться в полной безопасности перехода. «Детям – безопасную дорогу!» - под таким девизом прошёл «Родительский патруль». Встречая родителей у детского сада, «Родительский патруль» и инспектор ГИБДД вручали родителям памятки «О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» и проверяли, что дети едут в автомобиле на детских креслах.