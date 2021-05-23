Погода на Ямале 23 мая: небольшой дождь, возможна гроза Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка на Ямале 23 мая: облачно с прояснениями, небольшой или умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха днём +14, +19, местами до +24. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Салехарде температура воздуха днём + 17, ночью +3, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный 7-8 м/с.

Русские люди смотрели на землю с большим благоговением - как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением. Крестьяне не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось - говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.