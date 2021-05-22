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Здоровье22 мая 2021 13:03

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 мая 2021 года увеличилось на 18 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 22 мая 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 мая 2021 года увеличилось на 18 человек.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 мая 2021 года увеличилось на 18 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 22 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 18 и составило 38 922 человека.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 22 мая 2021 года в ЯНАО 18 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 38 922), 19 человек выздоровело (за весь период – 37 728), 128 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 14 – в тяжелом состоянии, пять пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 1958 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 613 721)

За сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 068). 14 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 32 854): Новый Уренгой – 5 (за весь период – 6846), Ноябрьск – 1 (за весь период – 4395), Салехард – 2 (за весь период – 3627), Надымский район – 1 (за весь период – 3411), Пуровский район – 1 (за весь период – 3370), Муравленко – 1 (за весь период – 2885), Лабытнанги – 1 (за весь период – 1945), Тазовский район – 2 (за весь период – 1151). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 8 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 386 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 345 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 992 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 118 125 летальных исходов, выздоровели 4 610 465 человек.

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