В Новом Уренгое начали ремонтировать внутриквартальные проезды в микрорайон Восточный. Фото - "Новый Уренгой | Администрация города" в ВК.

В Новом Уренгое начали ремонтировать внутриквартальные проезды в микрорайон Восточный. «Уренгойская городская сервисная компания» планирует завершить работы в октябре 2021 года.

– В настоящее время дорожники демонтируют уличные ограждения и бордюрный камень, вывозят строительный мусор. Особое внимание уделено обустройство тротуаров в микрорайоне, – сообщили в администрации города.

В соответствии с контрактом в мкр. Восточный в районе домов 6/3, 6/4, 6/5, 1/6 и 2/1 дорожные плиты заменит асфальтобетонное полотно, будет обновлена разметка, появятся новые места для стоянок автотранспорта, проезды будут расширены.