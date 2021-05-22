Маломобильным ямальцам доставят продукты домой. Фото - «Мой Ямальский район» в ВК.

Маломобильным ямальцам доставят продукты домой. Такую услугу ввели некоторые предприятия розничной торговли.

Возможность совершать покупки людьми с ограниченными возможностями предприниматели могут реализовать двумя вариантами на выбор: либо осуществлять доставку товаров на дом (прием заказов по телефону или через интернет), либо обеспечить возможность покупки товара у входа в магазин, с использованием кнопки вызова.

По информации сообщества «Мой Ямальский район» в социальной сети «ВКонтакте», сделать заказ и воспользоваться доставкой можно в нескольких посёлках района: Яр-Сале, «Ямальские олени», тел. 3-01-33; Новый Порт, «Универмаг», тел. 89224510555; Новый Порт, «Лев», тел. 89519858107; Мыс Каменный, «Татьяна», тел. 2-81-71; Сеяха, «Универсам», тел. 2-57-27; Салемал, «Обь», тел. 2-31-29 и Салемал, «Хлеб», тел. 89924073662.

Если Вам отказали в дистанционном обслуживании, сообщите об этом в торговый отдел по телефону 8 (34996) 3-08-36.