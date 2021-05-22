Из-за выбросов загрязняющих веществ наказаны работники Муравленковской транспортной компании. Фото - google.com.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ООО «Муравленковская транспортная компания». По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлекли двух работников компании.

– На эксплуатируемом предприятием объекте в Муравленко, расположенном на расстоянии 216 м от жилой зоны, имеется 38 источников выбросов загрязняющих веществ. Предприятие не согласовало с уполномоченным органом власти мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, а также руководствовалось устаревшей программой производственного экологического контроля, – отметили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В итоге нарушения закона устранены, программа производственного экологического контроля актуализирована, получено заключение о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.