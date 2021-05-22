На Ямале школа-интернат два года не платила пенсионерке положенные выплаты.
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратура Ямальского района по обращению пенсионерки провела проверку о нарушении ее социальных прав. Оказалось, что вопреки требованиям законодательства Панаевская школа-интернат на протяжении двух лет женщине, проработавшей тут более 10 лет, не выплачивала соответствующее пособие в виде социальной поддержки работников в системе образования автономного округа.
– В целях устранения выявленных нарушений прокурор района внес представление директору интерната, – отметили в прокуратуре ЯНАО.
Таким образом, благодаря вмешательству прокуратуры пенсионерке выплачены причитающиеся денежные средства на сумму более 40 тысяч рублей.