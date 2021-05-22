Два ямальца попались на уловки автомошенников. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОМВД по г. Муравленко поступило два заявления по фактам мошенничества. В апреле двое жителей города нашли в интернете сайт автозапчастей и оформили заказ, заполнив форму обратной связи.

Через некоторое время с гражданами связался мужчина и сообщил, что по условиям договора необходимо внести предоплату в размере 50 % от суммы заказа.

– Потерпевшие перевели на счет собеседника деньги в размере 91 тысячи рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь, товар не был доставлен, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Следственным отделением ОМВД России по г. Муравленко возбуждено два уголовных дела «Мошенничество».