В Тарко-Сале пройдет открытый турнир района по пляжной борьбе

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале впервые пройдет открытый турнир Пуровского района по пляжной борьбе. Для участия в соревнованиях уже заявились спортсмены из Губкинского, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Пурпе, Уренгоя и самого Тарко-Сале.

Зрелищное мероприятие состоится 23 мая в парке Прибрежный, старт состязаниям дадут в 11 часов. В случае непогоды их проведут в районной спортшколе олимпийского резерва «Авангард».

- Спортсмены будут состязаться в соответствии с правилами спортивной борьбы. Победителей и призеров наградят медалями, дипломами и призами, - рассказали в районном управлении по физической культуре и спорту.

Отметим, что официальные соревнования по этому виду спорта проводятся с 2004 года, а в 2016 году пляжная борьба включена в юношеские Олимпийские Игры.