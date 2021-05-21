Власти Нового Уренгоя перенесли ремонт ул. Таежная на следующий год

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое начался ремонт улично-дорожной сети. Строители уже приступили к работе на улице Подшибякина, ейчас там организовано одностороннее автомобильное движение. С 1 июня начнется ремонт по Ленинградскому проспекту, также в скором времени изменится улица Дружбы народов.

Всего в 2021 год запланированы работы более чем на 30 объектах. Согласно плану, все работы завершатся к концу августа.

Отметим, что во избежание транспортных заторов ремонт дороги по улице Таежной решено перенести на следующий год.

- Работы будут проводиться по всей улице Таежной. В этом году на некоторых участках начнется ремонт сетей, но само дорожное полотно трогать в этом году не будем. Это может повлечь транспортный коллапс, сначала запустим развязку, - сообщил первый заместитель главы города Виктор Пузанов.