В преддверии теплых выходных ямальцам напомнили о пожарной безопасности на природе Фото: Вера Зенина

В ближайшие выходные, с 22 по 23 мая, на Ямале будет по-летнему тепло, поэтому большинство жителей традиционно захотят провести время на природе или на своих загородных участках. Как правило, такие выезды сопровождаются приготовлением шашлыков, а значит и разведением открытого огня.

Напоминаем, что с 15 мая в округе введен пожароопасный сезон, который не запрещает посещение лесов, но соблюдение правил пожарной безопасности являются личной ответственностью каждого.

В связи с этим сотрудники ямальского МЧС дали несколько правил, которые помогут избежать случайных пожаров:

1. Для розжига костра необходимо выбрать безопасное место, откуда огонь не сможет перекинуться на деревья или предметы, также необходимо тщательно подготовить площадку, убрав сухую траву и ветки.

2. Если погода сухая и жаркая, разводить костер следует на песчаной или каменистой почве, на зеленой молодой траве или на берегу водоема.

3. Нельзя располагать кострище возле деревьев, особенно сухостоя.

4. Если вы нашли место старого кострища, лучше воспользоваться им, а не разводить новое.

В случае обнаружения задымления или пожара стоит незамедлительно позвонить по номерам 01 или 112.