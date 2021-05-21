Ямальские школы готовятся к масштабной реновации

Фото: правительство ЯНАО

После завершения учебного года семь ямальских школ закроются на капитальный ремонт и реновацию. Главная задача - не только привести учреждения в порядок, но и пересмотреть пространственные решения. В школах появятся коворкинги, лаборатории и зоны отдыха.

Напоминаем, что программа реновации запущена по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова и касается школ в капитальном исполнении, которые были построены в 1980-2000 годах. Кардинальное обновление ждет 58 школ во всех муниципалитетах.

На сегодняшний день ведется разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт по 18 школам в Муравленко, Губкинском, Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, поселках Тазовский и Харп, селах Красноселькуп, Сеяха и Мужи. Еще десять объектов, включенных в 2021 году, расположены в селах Толька, Салемал, поселке Пангоды, деревне Харампур, а также в Новом Уренгое и Тарко-Сале.

В учреждениях появятся оборудование и мебель, подходящие для новых и современных образовательных пространств: коворкинг и букроссинг-зоны, зоны группового общения и индивидуального уединения, арт-зоны. Также модернизируют лаборатории и учебные кабинеты.

В 2020 году реновация уже завершилась в поселке Ханымей.Сейчас продолжается модернизация образовательных пространств в гимназии Лабытнанги.