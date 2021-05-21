На Ямале паром «Победа» отправился из Салехарда в Приобье

Фото: правительство ЯНАО

Сегодня, 21 мая, паром «Победа» отправился из Салехарда в Приобье. На борту судна находятся 22 автомобиля.

Напоминаем, что по просьбам жителей перевозчики ввели дополнительные паромы на 21, 23, 25, 27 и 28 мая. Всего в навигацию 2021 года между Салехардом и Приобьем будут курсировать семь паромов.

Расписание

С расписанием можно ознакомиться на официальных сайтах перевозчиков: ИП Сандулов С.Г. и Обь Иртышское пароходство.

Где купить билеты

Приобрести билеты на рейсы парома «Победа» (ИП Сандулов С.Г.) можно на сайте, в кассах «АСТ», в кассе ООО «Берег» и у кассира перед погрузкой при наличии свободных мест.

Билеты на паромы Обь Иртышского пароходства можно приобрести на сайте перевозчика, а также в кассе по адресу: Салехард, ул. Ленина, д. 7.