На тротуарах Нового Уренгоя появились надписи о безопасности дорожного движения

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое сотрудники Госавтоинспекции совместно с центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» провели акцию «ПДД на асфальте». Также к участию присоединились волонтеры клуба «Надежда» и активная молодежь школы №8.

Участники мероприятия, используя трафареты и баллончики с краской, нанесли на асфальт рядом с пешеходными переходами десятки надписей. Работу проводили на самых оживленных участках пешеходных потоков, вблизи детских игровых площадок и местах массового отдыха.

Надписи, нанесенные на тротуарах, призывают пешеходов и велосипедистов быть предельно внимательными при пересечении проезжей части и напоминают об основных правилах дорожной безопасности.

В Госавтоинспекции уверены, что такие напоминания заставят горожан задуматься о своей безопасности и помогут снизить количество аварий с участием пешеходов и велосипедистов.