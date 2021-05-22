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Общество22 мая 2021 6:02

Погода на Ямале на 22 мая: до 29 градусов выше нуля

Местами кратковременный дождь
Сергей Швецов
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На Ямале на 22 мая до 29 градусов выше нуля.

На Ямале на 22 мая до 29 градусов выше нуля.

Фото: Вадим Бегун

На Ямале сегодня, 22 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, переходящий в юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура плюс 8-13, днем – 24-29 градусов выше нуля.

Гидрологическая обстановка: на территории автономного округа стабильная, ухудшение обстановки не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка: возникновение очагов природных пожаров не прогнозируются.

Экологическая обстановка: экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды не прогнозируется.

22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают. «Никола Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».