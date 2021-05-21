В Надыме медики получили ключи от новых квартир

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается реализация региональной программы по обеспечению жильем медицинских работников. Сегодня, 21 мая, глава Надымского района Дмитрий Жаромских вручил ключи от новых квартир 19 сотрудникам райбольницы: восемь врачей, 13 медицинских сестер и один фельдшер. Все они получили жилье в микрорайоне Олимпийский.

- Губернатором было принято решение, что все медработники первичного звена, которые встали в очередь на получение жилья по данной программе, получат квартиры. Было учтено, что потребность медработников в жилье выше, чем планы по выдаче: в очереди на сегодняшний день состоят 416 человек. В этом году планируется заселить 116, - рассказал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Главный врач Надымской райбольницы Наталья Калиберда уверена, что такой подход окружных властей к кадровой политике помогает привлечению специалистов.

- В Надымском районе по региональной программе квартиры получили уже 48 сотрудников, среди них 25 врачей и 23 человек из числа среднего медперсонала, - рассказывает главврач.

По ее словам, жилищная программа дает реальную возможность укрепиться на рабочих местах сотрудникам, которые приезжают по вызову или перераспределению. В результате они могут благополучно обустроить свой быт и полностью посвящать себя работе, не думая о трудностях с жильем.