Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 мая 2021 года увеличилось на 19 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 19 человек, с начала периода - 38 904.

Из общего числа болеющих 135 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 13 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 417 человек.

Также за сутки выявлен один новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 064.

В населенных пунктах Ямала произошло 18 заражений COVID-19 (за весь период - 32 840): Лабытнанги - 5 (за весь период - 1 944), Новый Уренгой - 4 (за весь период - 6 841), Салехард - 4 (за весь период - 3 625), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 369), Губкинский - 2 (за весь период - 2 711), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 394).

За сутки в регионе провели 2 422 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 611 763.

Излечились от коронавируса 18 человек, за весь период - 37 709.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 937 человек с COVID-19, из них 1 457 (16,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 983 845. Выздоровевших - 9 350, за весь период - 4 601 120. Умерших - 389, с начала периода - 117 739.