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Происшествия21 мая 2021 12:09

Житель Муравленко, пытаясь спасти сбережения, отдал мошенникам почти 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Муравленко, пытаясь спасти сбережения, отдал мошенникам почти 400 тысяч рублей

Житель Муравленко, пытаясь спасти сбережения, отдал мошенникам почти 400 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

Все началось с того, что мужчине позвонил лжесотрудника банка, сообщивший о попытке снятия денег с банковской карты потерпевшего.

Спустя некоторое время мужчине позвонил еще один злоумышленник, выдавший себя за сотрудника полиции. Он порекомендовал перевести денежные средства на «безопасный счет», открытый на имя потерпевшего, а также пообещал, что по окончании оперативно-розыскных мероприятий вся сумма будет возвращена.

Последний звонок поступил с поддельного номера, практически идентичного номеру дежурной части городского отделения полиции, поэтому никаких подозрений у потерпевшего не возникло. Выполнив все указания, он лишился 395 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Криминал