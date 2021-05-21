Житель Муравленко, пытаясь спасти сбережения, отдал мошенникам почти 400 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

Все началось с того, что мужчине позвонил лжесотрудника банка, сообщивший о попытке снятия денег с банковской карты потерпевшего.

Спустя некоторое время мужчине позвонил еще один злоумышленник, выдавший себя за сотрудника полиции. Он порекомендовал перевести денежные средства на «безопасный счет», открытый на имя потерпевшего, а также пообещал, что по окончании оперативно-розыскных мероприятий вся сумма будет возвращена.

Последний звонок поступил с поддельного номера, практически идентичного номеру дежурной части городского отделения полиции, поэтому никаких подозрений у потерпевшего не возникло. Выполнив все указания, он лишился 395 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».