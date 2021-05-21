На Ямале последние звонки и впускные пройдут в очном формате

Фото: департамент образования ЯНАО

В предстоящую субботу, 22 мая,на Ямале пройдут последние звонки. В этот день со школой попрощаются около семи тысяч девятиклассников и более трех тысяч одиннадцатиклассников.

В этом году эпидситуация позволяет провести традиционный праздник для школьников в очном формате. Соответствующие изменения уже внесены в постановление губернатора автономного округа 29-ПГ. В документе сообщается, что проведение праздничных мероприятий может быть организовано в помещениях школ наибольшей площади.

При условии хорошей погоды Роспотребнадзор рекомендовал образовательным учреждениям организовать праздник на открытом воздухе - в школьных дворах и скверах. Родителям разрешено присутствовать, но они должны быть в защитных масках.

Отметим, что в школах округа запланированы торжественные линейки, а также квесты, конкурсные программы и исполнение вальса.

Выпускные вечера также пройдут в очном формате с 19 по 25 июня.