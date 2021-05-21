Фото: правительство ЯНАО

Ямальский парк водного транспорта пополнится четырьмя новыми судами: два катера КС-162 и два судна на воздушной подушке «Нептун 23».

По словам руководителя ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина, новые «подушки» позволят снизить нагрузку в период межсезонья на переправе между Салехардом и Лабытнанги. Также во время межсезонья подушки будут курсировать по маршруту Салехард - Зеленый Яр. Кроме этого, новый транспорт выйдет на маршрут Салехард - Катравож. Новые суда позволят сделать маршрут ежедневным и добираться в два раза быстрее - жители смогут доехать менее чем за 1,5 часа вместо нынешних трех.

Одна «подушка» вмещает 22 человека или более двух тонн груза. Эксплуатировать этот транспорт можно круглый год при температуре от -40 до +30 градусов и ветре до 12 м/с. Их скорость может составлять 60-70 км/ч.

КС-162 - это пассажирский водометный катер. Он рассчитан на 44 места, из них 8 мест предназначены для маломобильных граждан. Катера оснащены системой звуковой и световой сигнализации, дополнительным освещением, ровной площадкой с противоскользящим покрытием и трапом улучшенной конструкции. Скорость его движения - 40 км/ч, а небольшая осадка судна позволит ходить по мелководным протокам Оби и принимать пассажиров на борт даже с необорудованного берега.