Житель Муравленко, укравший с предприятия бетонные плиты, отделался штрафом Фото: Ольга Крыльцова

Суд Муравленко вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в краже бетонных плит.

Чтобы совершить преступление, мужчина обратился за помощью к своим знакомым, у которых имелась специализированная техника для погрузки и разгрузки крупногабаритных грузов. Однако о своих истинных мотивах он умолчал, тем самым введя людей в заблуждение.

- Мужчина похитил с территории городской организации железобетонные дорожные плиты в количестве 100 штук. Общая стоимость похищенного имущества составила более 240 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Спустя некоторое время злоумышленник вновь попытался совершить аналогичное преступление, но уже безуспешно. Мужчина был задержан, а украденное имущество изъято.

В итоге суд обязал муравленковца оплатить штраф в размере 170 тысяч рублей.