Полиция Нового Уренгоя задержала мошенника, который развел местных жителей на деньги

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину, который подозревается в серии мошенничеств, совершенных в интернете.

Все началось с того, что 24 февраля в дежурную часть поступило заявление от местной жительницы 1987 года рождения. Она сообщила, что лишилась шести тысяч рублей при покупке косметики в интернет-магазине.

- Было установлено, что женщина оформила на одном из сайтов заказ на покупку средства по уходу за лицом. После чего с ней связался администратор магазина и сообщил, что для доставки товара необходимо оплатить его стоимость. Женщина перевела деньги на указанный банковский счет, после чего администратор перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Позднее в полицию обратились еще четыре человека, которые сделали заказы в этом же интернет-магазине и перевели мошеннику более 12 тысяч рублей.

Преступником оказался житель Владимира 1987 года рождения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.