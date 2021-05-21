В Новом Уренгое прививку от коронавируса получили пациенты стационара

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Врачи Новоуренгойской ЦГБ прививают от коронавируса пациентов, лежащих в стационаре. Речь идет о людях старшего поколения, у которых нет противопоказаний.

- Прививочные бригады осуществляют вакцинацию и первым, и вторым компонентом. Как и положено, перед прививкой люди проходя осмотр терапевта, а затем остаются под наблюдением в течение 30 минут, - рассказали в медучреждении.

Число вакцинированных в стационаре достигло 15 человек. Новоуренгойцы, особенно пожилые, считают такой формат работы удобным. Во-первых, не придется идти на прививку самостоятельно, во-вторых, успокаивает длительное наблюдение врачей после инъекции.

Отметим, что сделать прививку от коронавируса могут и те пациенты, которые готовятся к выписке.