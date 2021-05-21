В Пуровском районе наказали руководство транспортной компании за дачу взятки Фото: Вера Зенина

В Пуровском районе наказали руководство транспортной компании за дачу взятки.

- Установлено, что менеджер «ЯмалАвтотехцентр», действуя в интересах компании, передала должностному лицу ИДПС вознаграждение в сумме 28 тысяч рублей. Сделано это было для того, чтобы компания смогла беспрепятственно перевезти крупногабаритный груза на четырех транспортных средствах по районным дорогам без привлечения к административной ответственности со стороны сотрудников ГИБДД, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения транспортной компании назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Уголовное дело о получении взятки направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении взяткодателя уже состоялся обвинительный приговор.