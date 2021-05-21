Тазовчанин, расстрелявший родственницу во время застолья, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе вынесли приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве женщины.

Происшествие случилось в поселке Тазовский в ночь на 7 ноября 2020 года. Тогда мужчина распивал алкоголь у себя в гараже вместе с дальней родственницей. В какой-то момент между ними завязалась ссора, далее преступник схватил травматический пистолет и выстрелил собутыльнице в голову и живот.

- В результате полученных ранений женщина потеряла сознание. После этого мужчина вытащил ее тело из гаража и закидал снегом. Под утро женщину обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Потерпевшая скончалась от полученных ранений в медицинском учреждении, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге тазовчанина приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.