«Смерть с косой» призвала водителей Лабытнанги соблюдать правила дорожного движения

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Лабытнанги сотрудники Госавтоинспекции и представители Централизованной библиотечной системы города выбрали весьма необычный способ, чтобы призвать водителей соблюдать правила дорожного движения. Они установили на обочине 18 километра автодороги Салехард - Лабытнанги манекен мифического персонажа «Смерть».

По задумке, персонаж должен напомнить водителям о соблюдении скоростного режима и уважительном отношении ко всем участникам дорожного движения. Многие автомобилисты даже старались притормозить у фигуры, чтобы лучше ее рассмотреть.

В завершение акции сотрудники полиции вручили водителям памятки, с призывом соблюдать скоростной режим. Инспекторы уверены, что таким образом они смогут намного больше привлечь внимание тех, кто постоянно нарушает правила или, по крайней мере, заставят их задуматься о возможных необратимых последствиях.