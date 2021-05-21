Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

В Тарко-Сале прошло первое заседание обновленного Молодежного совета. Это уже четвертый созыв, в состав которого вошли 32 человека, представляющие молодежь каждого населенного пункта района.

- Работа с молодым активом - важная часть муниципальной политики. Мы используем разные способы взаимодействия с молодым поколением. Молодежный совет - это еще одна возможность быть с ребятами в диалоге. Кроме того, для них это тоже отличная возможность проявить свои креативные задумки. Каждый может представить свой проект, защитить, а в случае конструктивной победы, сообща реализовать его, - сообщил глава района Антон Колодин.

В ходе встречи ребята обсудили планы и идеи, которые собираются воплощать в жизнь. Кроме того, на протяжении всего созыва у них будет возможность участвовать в различных мероприятиях, семинарах и образовательных тренингах, которые дадут не только новые знания и опыт публичных выступлений, но и новых друзей.