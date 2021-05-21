В Лабытнанги школьники помогли зоозащитникам ухаживать за бездомными животными

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги ученики школы № 8, а также общественные организации «Дорога домой» и «Ковчег» помогли зоозащитникам в уходе за бездомными животными.

Акция заботы прошла в рамках реализации школьного проекта «Питомцы в наших руках». Его автор - десятиклассник Валентин Суханов. Эта идея возникла в день местного самоуправления, когда молодой человек в качестве дублера исполнял обязанности главы города Лабытнанги.

- Я рассказала Валентину о реализации на территории города федерального законодательства об ответственном обращении с животными. Мы оценили данные по отлову бродячих собак и пришли к единому мнению, что решить проблему можно только вместе: владельцам собак не допускать самовыгул любимцев, зоозащитникам - проявлять заботу о бездомных животных, а тем, кто еще только решает взять к себе в дом питомца - взвесить свои возможности, - рассказала глава города Марина Трескова.

Далее молодой человек планирует провести встречи со сверстниками, на которых объяснит, как ответственно быть настоящим и надежным другом своим питомцам.