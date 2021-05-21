В Надыме готовятся к комплексному преобразованию шестого микрорайона

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских провел выездное совещание в 6-ом микрорайоне города.

- Для нас этот участок особенно важен, поскольку это первый пилотный проект комплексной реновации отдельного микрорайона. Предусмотрено обновление фасадов домов, замена ограждений, устройство проезжей части и тротуаров, освещение дворов, строительство парковок и отвод поверхностных вод, - отметил руководитель.

В результате проделанной работы внешний облик микрорайона кардинально изменится: он станет не только привлекательным с эстетической точки зрения, но и комфортным, уютным и чистым.

Кроме того, продолжается ремонт в школе №2, которая станет центром притяжения горожан. Уже ведутся отделочные работы, замена инженерных коммуникаций и окон. Отдельное внимание уделят благоустройству школьной территории: дети смогут отдыхать и заниматься спортом.