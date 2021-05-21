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В Ноябрьске совершенствуют оказание кардиологической помощи. Отметим, что в прошлом году на Ямале было выполнено 438 операций по данному профилю, из них 127 - в окружной больнице и 311 - в Ноябрьской центральной горбольнице.

Так, в городской поликлинике увеличен штат кардиологов, на сегодняшний день амбулаторную помощь оказывает четыре специалиста. Кроме того, с начала года в приемном покое больницы введены обязательные дежурства врача-кардиолога, что позволяет быстрее оказывать помощь больным с острыми состояниями.

С 2016 года начало работу отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, что позволило проводить пациентам коронароангиографию, стентирование коронарных артерий и другие виды эндоваскулярных вмешательств.

Отметим, что для успешной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями важен каждый этап: первичная профилактика, ранняя диагностика, адекватное амбулаторное лечение, максимально быстрая диагностика острых кардиологических состояний, своевременное стационарное лечение и наблюдение после хирургического вмешательства.