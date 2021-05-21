В Приуральском районе маленьких тундровичков доставляют к родителям авиатранспортом

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсетях

Для маленьких тундровичков завершается учебный год. Детей уже начали развозить к местам нахождения их родителей - оленеводы района сейчас находятся в движении к летним пастбищам.

- Впервые мы осуществляем доставку детей авиатранспортом. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке из окружного бюджета. В тундру к родителям отправятся воспитанники интернатов из Аксарки и Белоярска. Попутно привозим из Лаборовой четырех ребят на итоговые экзамены, - рассказал глава Приуральского района Иван Сакал.

Полеты запланированы по 15 разным маршрутам: предгорья Полярного Урала, долина реки Лонготъеган и район Лаборовой, озеро. Щучье, фактория Паюта, побережье Карского моря.

- Желаю ребятам радостных встреч с родителями, хорошего отдыха и интересных каникул, - добавил руководитель.