Погода на Ямале на 21 мая: резкое потепление

Погода на Ямале на 21 мая

В пятницу, 21 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +26, ночью +15. Ветер 5-10 м/с.

Ноябрьск: облачно и гроза. Днем +13, ночью +15. Ветер 4-13 м/с.

Надым: облачно и гроза. Днем +22, ночью +15. Ветер 5-13 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +11. Ветер 8-13 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь, вечером - гроза. Днем +11, ночью +9. Ветер 4-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь, вечером - гроза. Днем +9, ночью +8. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +25, ночью +16. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: облачно и гроза. Днем +16, ночью +13. Ветер 5-13 м/с.